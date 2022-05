Wilrijkse schoolkinderen jagen samen met Jommeke op zwerfvuil

WilrijkStripheld Jommeke en tien Wilrijkse basisscholen zetten in mei volop de jacht in op zwerfvuil. Dat doen ze met een reizende tentoonstelling die in mei op vier plekken in het district opduikt.

Jommeke is thuis in het stripdistrict Wilrijk. Geestelijke vader Jef Nys tekende de stripheld en zijn vrienden er voor het eerst. Jommeke duikt er ook her en der op in het straatbeeld – van nutskasten tot de reuzengrote stripmuur aan de Heistraat – en is een vaste gast op de Geitestoet.

Het district Wilrijk, Standaard Uitgeverij en het bedrijf DEME organiseren heel de maand mei een reizende expo rond zwerfvuil. ​ Aan de basis ligt ‘De Plasticjagers’, Jommeke’s 300ste album waarin de stripheld een nieuwe versie van de onderzeeër ‘De Plastieken Walvis’ ontwikkelt die plasticafval omzet in energie.

Tentoonstelling in container

De pop-up tentoonstelling, opgebouwd in een container, staat de komende maand achtereenvolgens op de Bist, in buurtpark ‘t Marmotteke, op het Edenplein en aan de Prins Boudewijnlaan. In totaal komen 28 klassen van 10 Wilrijkse basisscholen langs voor een speelse les rond zwerfvuil. De leerkrachten ontvingen vooraf een educatief pakket. Alle leerlingen gaan naar huis met een stripalbum van Jommeke.

Op maandag 2 mei bezocht een klas van Parkschool Ieperman als eerste de containertentoonstelling op de Bist. De leerlingen werden er ontvangen door niemand minder dan Jommeke zelf. Ook op 16, 23 en 30 mei zal de stripfiguur aanwezig zijn wanneer de tentoonstelling neerstrijkt op een nieuwe Wilrijkse locatie.

Kunstwerk

Districtsschepen voor jeugd en lokale onderwijszaken Hans Ides: “Dit project startte met een brief van een paar kinderen van het eerste leerjaar aan het districtsbestuur die lieten weten erg ongelukkig te zijn met het vuil dat ze zagen rondslingeren. Samen met Jommeke brengen we alle kinderen bij wat de gevolgen zijn van zwerfvuil en hoe recycleren werkt. Het project zal in juni eindigen met het inhuldigen van een nieuw kunstwerk gemaakt met gerecycleerd plastic.”