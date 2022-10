Wilrijks Vlaams Belang-districtsraadslid geschorst na racistische uitspraken: “Voor racisme is geen plaats bij ons”

Antwerpen/Merksem Buren over ‘de vriendelij­ke man op de koersfiets’ Yannick V.: “Niemand kon vermoeden hij zo’n wapenarse­naal verborgen hield in zijn apparte­ment”

De bewoners van de Molenlei in Merksem zijn een dag na de fatale inval in het appartement van Yannick V. amper bekomen van de commotie. “Niemand kon vermoeden dat die Yannick V., die vriendelijke man op zijn koersfiets, zo’n wapenarsenaal verborgen hield in zijn appartement”, klinkt het in de buurt.

30 september