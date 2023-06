Wilrijk heeft weer stroom en ook verkeerslichten op A12 werken weer

UPDATEDoor een hevige brand in een hoogspanningscentrale in Wilrijk werd de omgeving vrijdagmiddag getroffen door een dramatische stroomonderbreking. Zo’n 10.000 gezinnen in Wilrijk, het Kiel, Hoboken, Berchem en Antwerpen-Zuid hadden een tijdlang geen elektriciteit. Ook de brandweer van post Edegem en Wilrijk, het UZA en de noodcentrale zaten een tijdlang zonder stroom, maar zijn ondertussen opnieuw voorzien. De politie bevestigt dat de situatie ondertussen weer helemaal onder controle is.

KIJK. Beelden tonen hevige brand in hoogspanningscentrale

“Rond 13.35 uur is er brand ontstaan in een hoogspanningsstation aan de Jules Moretuslei in Wilrijk,” aldus woordvoerder van de Antwerpse politie Wouter Bruyns. “Die heeft een grote impact op de directe omgeving. Politie, brandweer en Fluvius zijn momenteel ter plaatse om alles in kaart te brengen.”

De brand zorgde voor stroomuitval op bijzonder grote schaal. Vrijwel heel het grondgebied van Wilrijk zat zonder elektriciteit, evenals delen van Antwerpen-Zuid, Berchem, het Kiel en Hoboken. Ook verkeerslichten waren uitgevallen, wat voor gevaarlijke situaties zorgde op de wegen en bij kruispunten. “We vragen dan ook om je niet te verplaatsen met de auto, of met de fiets, in die omgeving als het niet nodig is,” ging Bruyns verder. “Als het wel moet, wees dan extra voorzichtig.” Ook vroeg de politie om niet naar de hulpdiensten te bellen om de stroompanne te melden, aangezien die het deze middag bijzonder druk hadden.

In totaal zouden minstens 10.000 gezinnen getroffen zijn door de stroompanne. Bij de Ikea in Wilrijk was de stroom ook uitgevallen, wat voor ongebruikelijke taferelen zorgde. En ook het tramverkeer viel op sommige plaatsen uit door de onderbreking en ook op de lokale campussen van de universiteit werd het plots donker.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook in de Ikea was de stroom uitgevallen. © ABH

Tevens bij de noodcentrale, de brandweerposten van Edegem en Wilrijk en het UZA, Sint-Augustinusziekenhuis en het ZNA Middelheim was de stroom tijdelijk uitgevallen. Fluvius heeft er ondertussen echter voor gezorgd dat zij, samen met alle andere levensnoodzakelijke voorzieningen, weer van elektriciteit voorzien zijn.

“Het probleem bevindt zich bij een transformatorstation,” aldus David Callens van Fluvius. “We proberen momenteel gezinnen te hervoeden via een ander transformatorstation, maar dat is niet eenvoudig en kan wat tijd in beslag nemen.”

KIJK. Zo groot is het getroffen gebied na de brand in Wilrijk

33 MegaWatt

Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van netwerkbeheerder Elia, bevestigt dat. “Rond half twee is er een vermogensschakelaar, een apparaat dat het vermogen van de post reguleert, ontploft. Zoiets gebeurt eigenlijk nooit en het is niet duidelijk hoe het kon gebeuren, maar door die explosie is er brand ontstaan. Er was op dat moment ook een collega van Elia aanwezig, maar die kwam er gelukkig met de schrik van af.”

KIJK. Elia: “Tegen vanavond heeft iedereen weer stroom”

Vanwanseele legt ook uit waarom de brandweer niet ogenblikkelijk kon beginnen met blussen. “Dat is niet veilig zolang de hoogspanningspost nog onder stroom staat. Die moesten wij eerst uitschakelen. Vandaar dus ook de grote stroomuitval in de regio. De bluswerken verlopen spoedig, maar het gaat over een post die 33 MegaWatt aan stroom voorziet. Ondertussen zijn we er, samen met Fluvius, voor Wilrijk al in geslaagd om een stroomomleiding te vinden en voor de rest van de getroffen regio zal dat op korte termijn ook gebeuren. Daarna zullen we de schade moeten opmeten en kijken hoe snel we de post weer in dienst kunnen nemen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm Trams ondervonden ook hinder door de stroomuitval. © Marc De Roeck