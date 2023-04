Wilrijk heeft eindelijk weer een kinderboerderij: “Dit is een nieuwe start”

Een kreupele als spook en het tragische verhaal van het meisje met de geit: vijf weetjes over vergeten standbeel­den in Antwerpen

Elke week vertelt Antwerps stadsgids en BeroepsBelg Tanguy Ottomer een weetje over Antwerpen. In maart gingen die over standbeelden: “Er staan er honderden in onze stad, maar de meeste mensen lopen er zo voorbij. Ik ben benieuwd of Antwerpenaren deze vijf en het verrassende verhaal erachter kennen”, aldus Ottomer. Wist jij bijvoorbeeld al dat een meisje dat model stond later tijdens WO II werd geëxecuteerd?