Willem Elsschot verkent Antwerpen verder in nieuwe muurschildering Hendrik Consciencebib: “Symboliseert schat aan boeken die je hier kan vinden”

Antwerpen Veel hout (maar ook staal en beton) in wolkenkrab­ber van vermaarde Japanse architect: Nieuw Zuid krijgt er straks opmerkelij­ke toren en laagbouw bij

Nieuw Zuid is een speeltuin geworden voor internationaal hoog aangeschreven architecten. Donderdag lanceerde Shigeru Ban, vaandeldrager van de hedendaagse Japanse architectuur, de bouw van zijn langverwachte houten woontoren mét een laagbouw ernaast. “Dit is een prachtige plek.” Extraatje is een tentoonstelling van zijn onbaatzuchtige hulp aan rampgebieden.

24 november