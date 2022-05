Wij proefden op Antwerpen Proeft: “Waar vonden jullie dit gerechtje?”

Het is gezellig druk in de Waagnatie op Hemelvaart. De eerste dag van Antwerpen Proeft is aangebroken: 37 restaurants pakken uit met hun favoriete gerechten in hapklare versie. Er lopen wel wat bekende namen rond in de Waagnatie de komende dagen: Dagný Rós Ásmundsdóttir, Sepideh Sedaghatnia van Divin by Sepi, Jeroen Van Dyck van Yam Thai, Vincent Banić van Zagreb ... Maar ook - tot nu toe nog - onbekende namen nemen voor het eerst deel aan Antwerpen Proeft, zoals Decan uit Berchem en Lobsterman uit Schilde.