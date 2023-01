Wie niet betaalt voor parkeerplaats in Antwerpen, loopt al maand geen risico om beboet te worden: “Parkeerwachters kunnen sinds cyberaanval niet meer controleren”

Antwerpen Vuurwerk op Schelde gaat toch door, ondanks felle rukwinden: “Vuurwerk afsteken van land is een ander verhaal”

Het vuurwerk dat jaarlijks aan de Scheldekaaien wordt afgestoken kan dan toch doorgaan. Dat bevestigt de Stad Antwerpen. Door de felle rukwinden die voorspeld zijn voor vandaag en vanavond was het even twijfelen of de vuurwerkshow wel een goed idee was, maar omdat het vuurwerk vanaf de Schelde zelf, vanop pontons, wordt afgeschoten, kan het toch op een veilige manier doorgaan.

31 december