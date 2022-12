Wie ga jij zoenen onder deze nieuwe maretak op de kerstmarkt in Antwerpen?

Antwerpen VIDEO: Marokkaan­se gemeen­schap viert overwin­ning tegen Spanje, minimum aan opstootjes

Geen leeggeroofde Meir dinsdagavond, ondanks de onheilspellende berichten op social media. Ook de achtste finale van Marokko’s WK eindigde tegen Spanje in een overwinning en ook dat moest natuurlijk gevierd worden. Dat gebeurde op straat met muziek, vlaggen en toeters, net als de vorige keren. Maar mede dankzij de goed georganiseerde sociaal werkers in de buurt bleven de confrontaties met de politie in Antwerpen tot een minimum beperkt.

