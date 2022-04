Wie een kijkje wil nemen in het recent vernieuwde stadhuis haalt best zijn wandelschoenen uit de kast

Buitenbeentje

“Antwerpen is een echte loopstad, maar ook de opmars van het wandelen lijkt niet te stuiten,” zegt Peter Wouters, schepen voor Sport (N-VA). “Koren op de molen van Sporting A, want iedere stap telt - of die nu recreatief of functioneel is - en levert naast gezondheidswinst tevens een maatschappelijke bonus op. Wandelen is een laagdrempelige manier van bewegen die eenvoudig in het dagelijkse leven past, maar niet elke wandeling hoeft daarom alledaags te zijn. Met de CM Urban Walk halen we zo’n buitenbeentje opnieuw naar Antwerpen en spelen we onze mooiste troef uit om mensen aan het bewegen te krijgen: de stad zelf.”