‘What the Media!?’ blikt terug op succesvolle eerste editie: “We zijn 300 verhalenvertellers met een kritische geest rijker”

AntwerpenZo’n 300 jongeren van 12 tot 25 jaar namen zaterdag deel aan de allereerste Dag van de Jeugdjournalistiek in Vlaanderen ‘What the Media!?’. Een dertigtal bekende namen uit de Vlaamse media namen hen mee in workshops radio, TikTok, video, stemcoaching, foto en lezingen over onderzoeksjournalistiek, fake news en factchecken.

Dit initiatief van StampMedia in opdracht van de Vlaamse Overheid was een succes. “De talrijke opkomst toont aan dat onze jeugd nood heeft aan begeleiding in het uitdagende medialandschap van vandaag, waarin feiten soms bedrog lijken en deepfake fictie steeds vaker als realiteit gepresenteerd wordt. We zijn dankzij het evenement 300 verhalenvertellers met een kritische geest rijker”, klinkt het bij de organisatie.

“Een evenement als ‘What the Media!?’ is belangrijk omdat jonge mensen de journalisten van morgen zijn, maar ook omdat ze vandaag al veel verhalen brengen”, zegt Benjamin Dalle, minister van Jeugd en Media. “Het is al lang verleden tijd dat enkel kranten, radio, televisie nieuws naar buiten brengen. De meeste jongeren zijn actief op sociale media. Het belang van zo’n dag als vandaag is dat al deze mensen samengebracht worden en dat ze workshops krijgen waar ze leren wat factchecken is en hoe je je als journalist kan verbeteren.”

Joppe Nuyts, journalist voor VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws, gaf zaterdag een workshop over onderzoeksjournalistiek. “Voor jongeren is het belangrijk om in tijden als deze met zoveel online desinformatie, te horen krijgen hoe journalistiek echt in elkaar zit. Een kritische ingesteldheid is de sleutel tot een goed journalistiek profiel. Als 25-jarige sta ik dicht bij jongeren. Ik vind het belangrijk om te tonen waar je kan staan na een paar jaar met de juiste ondersteuning.”

What the Media!? Awards

Voorafgaand aan het evenement konden jongeren een inzending insturen rond het thema ‘Ongehoord’. In drie leeftijdscategorieën werden de strafste verhalen beloond met onder andere een cheque ter waarde van 500 euro. In de categorie 12 tot 15 jaar kwam de jury uit op een ex-aequo tussen Nicolas De Leener en Sarah Marrou. Ze schreven ‘Van Siberië tot in Moskou wordt de “stem” van het volk gedimd door het gebrul van de “Beer” en ‘De harde realiteit van een “gelukszoeker”’. Bij de 15 tot 18-jarigen was de eerste plaats voor Gaëlle Vumi & Dami Olomoniyi met ‘Hoe de jeugd van Farah verloopt als tweedegeneratiemigrant’. Een pakkend staaltje journalistiek over waarom kinderen van migranten nooit echt kind kunnen zijn.

In de categorie 18 tot 25 jarigen won studente journalistiek Fee De Pauw met een geschreven stuk ‘Het au pair project gaat over meer dan één grens.’ “Ik deed voor mijn bachelorproef research over gratis vrijwilligersreizen. Au pair is daar een onderdeel van en ik had al snel door dat er meer aan de hand was. Daarom besloot ik er dieper op in te zoomen en zo is mijn artikel tot stand gekomen”, legt ze uit. Wat ze met het gewonnen geld gaat doen weet ze nog niet. “Misschien op reis gaan deze zomer, maar ik heb voorlopig nog geen zotte plannen.”

Volledig scherm Joppe Nuyts van VTM en HLN gaf een workshop onder onderzoeksjournalistiek. © WHAT THE MEDIA!?

