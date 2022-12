Wetenschappers UAntwerpen ontwikkelen keelspray met goede bacteriën: “Veelbelovend tegen corona”

Antwerpen Negen minuten wachttijd om noodcentra­le te bereiken bij brand in Berend­recht: “Het zal uw huis maar zijn”

De noodcentrale van de provincie Antwerpen reageert gechoqueerd nadat een oproep voor een brand in Berendrecht pas na 9 minuten tot bij hen kwam. Nogmaals het bewijs van een chronisch personeelsgebrek, meent operator Kris Astle, al twintig jaar in het vak: “9 minuten aan de lijn hangen, dat is ongezien. Het zal je huis maar zijn.”

