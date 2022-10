Werner (51) was portier in de Zillion: “Frank Verstraeten zette alle sprinklers aan en verzoop zijn publiek. Iedereen ging uit zijn dak”

ANTWERPEN Acteur en raadslid Mark Tijsmans protes­teert tegen eigen partij en stapt uit politiek: “Cultuur is voor N-VA niet belangrijk”

“Ik heb níets kunnen betekenen voor cultuur deze legislatuur: de grootste teleurstelling van mijn leven én de reden waarom ik stop met politiek.” De besparing in de sector is de druppel voor acteur en auteur Mark Tijsmans, die voor N-VA in de Antwerpse gemeenteraad zetelt. “Of de partij me mijn uitspraken kwalijk neemt? Natuurlijk, maar ik kan niet langer zwijgen.”

