Werkzoekenden krijgen opleiding tot bartender.

Diageo, een internationaal bedrijf in alcoholische dranken, ontwikkelde het Learning for Life-programma in Latijns-Amerika in 2008 met als doel om gemotiveerde mensen over de hele wereld economische kansen te bieden en tegelijkertijd hoogopgeleide barmannen te ontwikkelen. Sinds de introductie van Learning for Life hebben wereldwijd al meer dan 140.000 mensen de opleiding met succes afgerond, met meer dan 200 afgestudeerden in België.