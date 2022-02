Werkgevers openen front tegen kernuitstap: “We kunnen het ons niet veroorloven dat na 2025 het licht uitgaat”

Antwerpen ASSISEN. “Ik was liever zelf gestorven in Emre’s plaats.” Mehmet en Nihat Yavuz tonen berouw en jury gaat in beraad: extra bewaking aan justitiepa­leis

De jury is in beraad. Maar liefst 46 schuldvragen zullen zij moeten beantwoorden, waarbij er bepaald zal worden of Mehmet en Nihat Yavuz zich schuldig hebben gemaakt aan moord, doodslag, poging moord, poging doodslag, slagen en verwondingen, medeplichtigheid of mededaderschap en of de drie slachtoffers de daden zouden hebben uitgelokt. Nihat liet alvast merken veel spijt te hebben van zijn daden. “Ik weet hoe het is om zonder vader op te groeien.”

16 februari