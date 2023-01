Werken viaduct van Merksem twee dagen vroeger klaar dan verwacht: hele Ring zondagochtend weer open

Antwerpen Spade in de grond voor fietsvrien­de­lij­ke­re ‘stadslus’ en nieuw stuk Zuidpark, maar trouwen en zwemmen stuk duurder: dit verandert er in Antwerpen in 2023

Het leven werd het voorbije jaar gemiddeld 11 procent duurder en dat vertaalt zich in Antwerpen in forse indexeringen van allerlei diensten, van sport tot afvalophaling. De personenbelasting en opcentiemen wijzigen niet. Antwerpen blijft wel in beweging. Er is het onvermijdelijke Oosterweel, maar in het centrum start men eindelijk aan de ‘stadslus’ van Lange Nieuwstraat en Kipdorp. In maart heropent DIVA, het museum voor diamant, juwelen en zilver. Een overzicht.

13 januari