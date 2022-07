Werken op verkeerswisselaar van E34 met Antwerpse Ring: rechterrijstrook versperd

Er wordt gewerkt aan de wegen op de verkeerswisselaar van de E34 met de Antwerpse Ring ter hoogte van Antwerpen-West richting Nederland. De rechterrijstrook is daar afgesloten en het verkeer is sterk vertraagd. Filevorming is mogelijk. Wie van Brugge naar Antwerpen moet, rijdt best via de E17 richting Gent. Als je van de kust richting Antwerpen komt rijd je best via de E40 en E17. De hinder wordt tot en met maandag verwacht.