Werken aan tijdelijke bruggen Antwerpen-West dit weekend: ‘s nachts veel verkeershinder

Antwerpen Michael Freilich is tevreden met extra maatrege­len in Joodse buurt na aanslag in Wenen: “Copycat-ef­fect is niet te onderschat­ten”

3 november Met inmiddels 5 doden op de teller heeft de aanslag in Wenen van gisterenavond het oog van de wereldpers naar zich toe getrokken. En dat de eerste aanval plaatsvond vlak bij een synagoge in de Oostenrijkse hoofdstad, viel uiteraard ook op. Het ontging Michael Freilich, vertegenwoordiger en spreekbuis van de Joodse gemeenschap in Antwerpen, in ieder geval niet. Hij is tevreden dat de stad Antwerpen en de politie de bewakingsmaatregelen in de Joodse buurt opschroeven. “Ik ben nog niet vergeten hoe dokter Joseph Wybran meer dan 30 jaar geleden aan zijn einde kwam.”