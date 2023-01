Werken aan brugvoegen viaduct Merksem: meer dan een week lang (!) hinder op Antwerpse Ring

Antwerpen Deelfiets­sys­teem Velo blijft populair: “Meer dan 6 miljoen ritten in 2022”

Deelfietssysteem Velo blijft sterk scoren in Antwerpen. Met meer dan 6 miljoen ritten was het afgelopen jaar het op één na meest succesvolle voor de rode deelfietsen. Het aantal dag- en weekpassen is zelfs gegroeid ten opzichte van de pre-corona periode in 2019.

17 januari