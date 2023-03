Wereldprimeur voor Antwerpse haven: dronenetwerk moet olievlekken zoeken en omgeving bewaken

Drones zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol vervullen, zéker in havengebied. Daarom wil Port of Antwerp-Bruges een heus netwerk van autonome drones opzetten. Die kunnen dan een ‘live feed’ voorzien van havenactiviteiten zoals het inspecteren en bewaken van de infrastructuur, het managen van incidenten zoals brand, het beheren van ligplaatsen of het detecteren van olievlekken en drijfvuil.

Speciale licentie

Concreet betekent dat dat Port of Antwerp-Bruges met de uitrol van het netwerk kan beginnen. Bedoeling is dat er in de toekomst dagelijks automatische BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) dronevluchten uitgevoerd zullen worden in het havengebied, zo’n twintig per dag. Normaal moeten dronevluchten de VLOS (Visual Line Of Sight) procedure volgen, waarbij een piloot de drone altijd visueel kan volgen. Voor BVLOS is echter een speciale licentie nodig omdat het luchtruim daar normaal voor moet worden afgesloten. In Antwerpen zullen er een zestal drone-basisstations komen op termijn.