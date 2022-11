Wereldbeker veldrijden strijkt neer op strand van Sint-Anneke. Dit moet je weten om Van Aert, Van der Poel en Pidcock zondag te spotten

De tunnelroof, de aanslag op een joodse jeugdbewe­ging en het kind dat de deportatie ontliep: nieuwe podcast behandelt “de donkerste pagina’s van de Antwerpse geschiede­nis”

Bart Van Nuffelen (49) wilde als kind eigenlijk journalist worden en met zijn nieuwe VRT MAX-podcastreeks ‘De Kunst van het Verdwijnen’ komt hij wel dicht in die buurt. In acht afleveringen jaagt de theatermaker drie onwaarschijnlijke verhalen na die zich allemaal op één straathoek in de joodse wijk afspeelden. “De spectaculaire tunnelroof zit wellicht nog vers in het geheugen, maar het is belangrijk om ook de andere drama’s daar niet te vergeten.”

28 november