Wereldbekend gezelschap danst in museumzalen KMSKA voor beperkt publiek: “Show speciaal voor het museum gecreëerd”

“Peeping Tom staat voor een hele uitdaging”, zegt museumdirecteur Carmen Willems. “Een museum is geen lege plek met een tribune en decorstukken. De gevulde zalen hebben elk een eigen atmosfeer, kunstwerken en beperkingen. Het gezelschap duikt niet onvoorbereid in het avontuur. Oefenen deden de dansers en acteurs al in een kunstgalerie en de kapel van een ziekenhuis. Dat ging niet ongemerkt voorbij. Het gezelschap won voor de ontwikkeling van ‘La Visita’ in 2021 al een Europese prijs die innovatie in dans bekroont.”