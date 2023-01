Welke gevolgen heeft de cyberaanval vandaag nog? Wij geven een overzicht

AntwerpenHet informaticasysteem van Stad Antwerpen werd in de nacht van 5 op 6 december 2022 getroffen door een cyberaanval. Die had grote hinder bij de dienstverlening en de werking van de stad tot gevolg. Vele toepassingen zijn opnieuw beschikbaar, maar voor de verwerking van gegevens is er wel achterstand opgelopen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste stappen die ondertussen genomen werden.

In december liep de dienstverlening van de stad Antwerpen in het honderd door een cyberaanval van hackerscollectief Play. Nieuwe identiteitskaarten waren bijvoorbeeld een tijdlang onmogelijk af te halen, het Antwerps Zorgbedrijf schakelde noodgedwongen zelfs over op pen en papier. De aanval was gericht tegen Digipolis, de IT-partner van de stad Antwerpen, en gebeurde via ransomware, een relatief eenvoudige manier om een bedrijf te hacken via een mail met een ransomvirus. Wanneer je zo’n mail opent, worden alle bestanden automatisch versleuteld. Alleen de hackers kunnen vanop afstand de systemen opnieuw vrijgeven. Hackerscollectief Play liet weten dat de stad Antwerpen nog tot 19 december had om losgeld te betalen wilde het 557 gigabyte aan gegevens terugkrijgen. Bart De Wever ging er in ieder geval prat op dat de stad geen losgeld heeft betaald.

Cyberveiligheid

Ondertussen is de dienstverlening van de stad aan een heropbouw bezig. “Als stadsbestuur doen we er alles aan om de aanvragen zo snel als mogelijk te verwerken. We beseffen dat de gevolgen voor sommigen impactvol kunnen zijn, excuseren ons hiervoor maar vragen onze klanten om begrip en geduld”, klinkt het bij de stad.

“Stad Antwerpen werkte de voorbije weken dag en nacht om de digitale werkomgeving verder te beveiligen en snel een aantal belangrijke zaken te realiseren. De laptops van het personeel werden gecleand en verder beveiligd. De Office 365-omgeving werd versneld verder uitgerold en voorzien van bijkomende veiligheidsmaatregelen. De versnelde verdere uitrol van het voorziene en degelijke cyberveiligheidsprogramma is de volgende maanden en jaren een absolute prioriteit. Zo worden stadsmedewerkers verder gesensibiliseerd over cyberveiligheid en de gevaren van phishing. Het gehele IT-landschap van de stad wordt geoptimaliseerd. Kwetsbaarheden kunnen evenwel nooit volledig worden uitgesloten, al worden risico’s maximaal ingeperkt.”

Een overzicht

Wat betreft het contact met de stad en de e-loketten kunnen burgers weer bellen of mailen met vragen over de stedelijke dienstverlening, al kunnen de wachttijden en antwoordtermijnen oplopen. De website antwerpen.be is weer helemaal beschikbaar, inclusief de zoekbalk en het navigatiemenu. De meeste e-formulieren zijn weer beschikbaar via het e-loket. De andere worden prioritair behandeld. Burgers kunnen ook sluikstort, graffiti, schade aan straten… weer online melden.

Inwoners kunnen opnieuw een afspraak maken in de stadsloketten, ook de zelfbedieningsloketten zijn beschikbaar. Ze kunnen weer attesten, aktes en uittreksels aanvragen via het smartloket. Heel wat persoonlijke documenten kan je gratis afdrukken aan een van de 32 zelfbedieningsloketten in Antwerpen. Breng wel je identiteitskaart en pincode mee.

Qua afval en recyclage is de digitale ophaalkalender weer beschikbaar. De sorteerstraatjes werken, maar gebruikers kunnen hun sorteerpas nog niet opladen. Daarom kunnen ze tijdelijk onder 0 gaan. Een pasje aanvragen kan via mail naar sorteerstraatjes@antwerpen.be. Bewoners kunnen weer een afvalsticker aanvragen, en afspraken maken voor grofhuisvuilophaling kan telefonisch via het stedelijk contactcenter. Een afspraak maken voor het recyclagepark is nog niet mogelijk. Ga er tijdelijk zonder afspraak naar toe. Je kan er betalen met bancontact.

Wat betreft cultuur kunnen bezoekers in musea weer tickets met Bancontact of cash betalen en online tickets bestellen. Ze kunnen ook opnieuw A-kaartpunten verzilveren. In de culturele centra kunnen bezoekers cash, via Bancontact of overschrijving betalen. In de bibliotheken werken de zelfuitleentoestellen. Materialen kunnen ook ontleend worden aan de balie. Via mijnbibliotheek.be, de zelfuitleentoestellen of aan de balie kunnen klanten bibmaterialen verlengen. Evenementen, manifestaties, film- en foto-opnames en evenemententerrassen kunnen weer worden aangevraagd. Opgelet: reeds ingediende aanvragen voor 2023 moeten opnieuw worden aangevraagd, behalve een verkorte aanvraag voor een evenemententerras. Feestmateriaal aanvragen verloopt voorlopig nog via een tijdelijk formulier.

De kinderopvangzoeker werkt. Statusupdates en berichten kunnen geraadpleegd worden door je aan te melden. Mijn Kinderopvang, het online portaal voor ouders met een kind bij de stedelijke kinderopvang, werkt ook weer. Ouders ontvangen wel nog geen facturen.

Qua mobiliteit en parkeren kunnen aanvragen voor tijdelijke signalisatie en parkeerverbodsborden weer worden verwerkt. Parkeervergunningen kunnen nog niet worden uitgereikt of verwerkt, net als aanvragen voor de lage-emissiezone. Je kan momenteel geen toelating of dagpas kopen.

De verwerking van omgevingsvergunningsaanvragen loopt vertraging op. Ook de verwerking van aanvragen voor vastgoedinformatie, nodig bij de verkoop van een pand, loopt vertraging op. De ombudsvrouw is opnieuw bereikbaar via alle kanalen, waaronder het online contactformulier. Een A-kaart laten aanmaken of vervangen kan momenteel niet. A-kaartpunten sparen is wel mogelijk. Ook A-kaartbonnen inruilen kan op alle locaties aan de balie, online lukt dit nog niet.

