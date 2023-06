Wegverzakking op Turnhoutsebaan stuurt dienstregeling van tram 24 in de war

Luc Van der Kelen over de zaak Sanda Dia: “Justitie staat te kijk over de grenzen heen”

Soms noem je beter man en paard, schreef columnist Tom Nagels over de afwikkeling van de zaak Sanda Dia. Openheid. Dat is altijd de beste houding. Tragische gebeurtenissen bedekken met de mantel der liefde, is dat niet. Jongeren moeten ook weten dat aan wie verantwoordelijk is voor schokkende gebeurtenissen rekenschap kan worden gevraagd, dat niet alles om het even is.