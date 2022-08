Wegenwerken in de verkeerswisselaar R1 Ring van Antwerpen ter hoogte van het Sportpaleis: op- en afrit Deurne in beide richtingen versperd

Antwerpen PORTRET. Tony Hawk (54), van hyperac­tief probleem­kind naar skatelegen­de van 138 miljoen euro: “Hij kreeg veel kritiek te verduren, de andere skateboar­ders haatten hem zelfs”

Birdman. Grampa. Of gewoon Tony Hawk (54). De beste skateboarder aller tijden zet dinsdagavond voet in het OLT Rivierenhof in Antwerpen voor ‘An Evening with Tony Hawk’, en dat is een opmerkelijk bezoek aan ons land. Een portret van een man die op vroege leeftijd geld rook in een sport waar hij zich tegelijkertijd in verloor: “Er waren veel mensen in die jaren, verslaafd aan drugs met veel psychische problemen, die er niet doorheen kwamen.”

