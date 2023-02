Weg weer vrij op Antwerpse ring na kettingbotsing in Berchem, bestuurder in levensgevaar

Voormalig eigenaar Brasserie De Vlegel in Mortsel bijna volledig vrijgespro­ken voor fraude, witwasprak­tij­ken en valsheid in geschrifte

De uitspraak werd een paar keer uitgesteld, maar nu is er dan toch duidelijkheid voor Patrick Ghys (66), de voormalige uitbater van Brasserie Den Vleger in Mortsel. De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft hem vrijgesproken van de meeste aantijgingen van fraude en witwaspraktijken waarvan het arbeidsauditoraat hem had beschuldigd. Daarvoor riskeerde hij maar liefst 36 maanden cel. Uiteindelijk werd hij enkel eenvoudig schuldig verklaard, waardoor een concrete straf uitbleef.