Weg open voor heropstart Oosterweelwerf: werken zorgen niet voor verdere PFAS-verspreiding

AntwerpenKan de vervuilde Oosterweelwerf in de buurt van chemiefabriek 3M weer opgestart worden? Nu een studie aantoont dat de graafwerken en het grondverzet niet tot meer verspreiding van PFAS leiden, ligt de weg voor de politiek in ieder geval open om de vastgelopen werf te deblokkeren. Lantis, de bouwheer van Oosterweel, en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageren opgetogen.

Het was ‘De Tijd’ die vrijdag met het nieuws over het rapport van onderzoeksbureau VITO kwam. Volgens de krant deden onderzoekers metingen op de Oosterweelwerf, die de Antwerpse Ring moet sluiten, en werden modellen uitgewerkt over de PFAS-vervuiling de komende eeuwen. VITO stelde vast dat de concentratie van het chemische goedje in het bodem- en grondwater dankzij de werken sneller en sterker afneemt dan als niets gebeurt op de site. De conclusies gelden zowel voor de grondwerken op Linkeroever als aan de Scheldetunnel.

De studie is een ‘gamechanger’ voor de Vlaamse regering en Oosterweelbouwheer Lantis, die naar een oplossing zoeken voor de vastgelopen werken. Door een uitspraak van de Raad van State mag Lantis sinds april geen werken in de door chemiefabriek 3M vervuilde grond meer uitvoeren. De studie kan dienen als verdediging bij de Raad of andere rechters en procedures tegen Oosterweel in de toekomst vermijden.

“Verzoenbaar”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir reageert opgetogen. “Dit rapport toont wetenschappelijk aan dat er een verzoenbaarheid is tussen onze ambities voor ons leefmilieu en de gezondheid van de mensen enerzijds en het verderzetten van de werkzaamheden van het grootste leefbaarheidsproject van Vlaanderen anderzijds.”

Ook Lantis, de bouwheer van Oosterweel, is bijzonder tevreden. “Dat onafhankelijke, wetenschappelijke experten bevestigen dat wij tijdens de uitvoering van de werken met verontreinigde gronden correct hebben gehandeld, doet ons deugd”, zegt algemeen directeur Luc Hellemans.

Lantis maakt zich sterk dat de werken een sleutel zijn tot de verbetering van de leefomgeving. De bouwheer zoekt, naar eigens zeggen, steeds naar nieuwe technieken om de PFAS-verontreiniging aan te pakken, onder meer met het proefproject van scale-up Inopsys dat PFAS uit grondwater zuivert. “Op de werven van Lantis zijn ondertussen vier waterzuiveringsinstallaties actief of in aanbouw”, klinkt het nog. “Ruim 200.000 kubieke meter grondwater werd ondertussen al gezuiverd.” Daarnaast lopen er testen om PFAS-houdende gronden te reinigen in een fysicochemische wasinstallatie.

PFAS-coalitie

Een stuk minder tevreden is de zogenaamde ‘PFAS-coalitie’ van milieuorganisatie Greenpeace, burgerbeweging Grondrecht en activist Thomas Goorden. “Dit zat eraan te komen, en ligt in lijn met de voorgeschiedenis in dit dossier: Oosterweel moet en zal voorrang krijgen en alle middelen zijn daarvoor goed”, klinkt het vrijdag in een reactie. “De opkuis van PFAS-vervuiling op de werf? Zorgen voor later.”

De PFAS-coalitie blijft erbij dat de huidige aanpak de vervuiling zou blijven verspreiden en de situatie in de omgeving alleen maar erger zou maken. VITO hanteert een achterhaalde drinkwaternorm, klinkt het, en de Europese norm voor oppervlaktewater die in 2028 moet worden gehaald, wordt genegeerd. Tot slot wijzen Greenpeace, Grondrecht en Goorden erop dat de studie zelf gewag maakt van een verdere grondige analyse door Lantis die nodig is. “Wel, laat ons eerst werk maken van noodzakelijk verder onderzoek vooraleer grote conclusies te trekken over de voortgang van de werf”, aldus Toon Penen van Grondrecht.

Saneringsovereenkomst

3M sloot deze zomer een saneringsovereenkomst met de Vlaamse overheid. Die hield in dat de chemiereus in totaal 571 miljoen euro zou betalen om de vervuiling van zijn fabriek in Zwijndrecht aan te pakken. Daarbij was afgesproken dat de Vlaamse regering een schadevergoeding van 100 miljoen euro zou krijgen. Dat bedrag werd inmiddels gestort.

Wanneer de grondwerken op de werf weer volop zouden kunnen worden hervat, is voorlopig niet bekend.

