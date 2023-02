WEERBERICHT: Zwaarbewolkte ochtend in Antwerpen

Hoboken Karel de Grote Hogeschool organi­seert Lego League voor leerlingen van lagere en middelbare school

100 leerlingen van 9 tot 15 jaar namen het vrijdag in groepjes van 10 tegen elkaar op tijdens de First Lego League Antwerpen, georganiseerd op de Karel de Grote Hogeschool (KdG). De leerlingen gingen aan de slag in het Fablab van KdG op campus Hoboken: een hightech speeltuin met 3D-printers, laser cutters, camera’s ... De ruimte werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een Lego-walhalla. Het ging om de regiofinale: het winnende team gaat door naar de BeLux-finale in Genk op 18 maart 2023.

10 februari