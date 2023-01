WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Antwerpen

Antwerpen Depannage­voer­tuig beschadigt bovenlei­ding tram op Blance­floer­laan: weinig tramver­keer tussen rechter- en linkeroe­ver

Door een stroompanne was er zaterdagmiddag geen tramverkeer tussen haltes Opera en Linkeroever in beide richtingen. Op de Blancefloerlaan is een voertuig van Depannage 2000 tegen de bovenleiding van de tram gereden, wat de hinder veroorzaakte. De Lijn zet tijdelijk pendelbussen in om de gestrande reizigers op te vangen.

14 januari