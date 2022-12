WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Antwerpen

Actie van radiozen­der Joe brengt in 18 dagen 1.243.640 euro op aan pakjes voor kinderen in armoede

De actie ‘Pakje van je Hart’ van radiozender Joe bracht in 18 dagen 1.243.640 euro op aan pakjes voor kinderen in armoede. Dat werd zonet bekendgemaakt tijdens de slotshow aan het Joe Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen. In samenwerking met vzw Kindergeluk kregen kinderen uit kansarme gezinnen een pakje tijdens de feestdagen.

