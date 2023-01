WEERBERICHT. Kans op bewolking in Antwerpen vanochtend

Antwerpen De Waterbus bekoort steeds meer pendelaars en toeristen: 774.000 passagiers in voorbije jaar

De zes schepen van De Waterbus hebben het voorbije jaar 774.000 passagiers vervoerd. In 2021 waren dat er 633.000, in 2019 – het laatste jaar voor corona – net geen 579.000. “Op korte termijn willen we graag een nieuwe halte maken aan de Van Cauwelaertsluis”, zegt operationeel directeur Thierry Van Steenbergen.

3 januari