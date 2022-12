WEERBERICHT. In Antwerpen zo goed als heldere ochtend

ANTWERPEN Straks ook ambulan­ciers op de fiets? “We onderzoe­ken de rol van burgerhulp­ver­le­ners”

Ziekenwagens die zich vastrijden in het verkeer, die moeilijk wendbaar zijn in oude, middeleeuwse straatjes of die niet bij slachtoffers geraken op grote evenementen. De ambulancefiets of ‘ambubike’ is een antwoord op die problemen, maar ze kunnen in België nog niet legaal ingezet worden op straat. “Er wordt momenteel onderzocht hoe burgerhulpverleners - dus ook op de fiets - geïntegreerd kunnen worden in het systeem van het noodnummer 112.”

13 december