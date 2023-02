WEERBERICHT. In Antwerpen overwegend bewolkt weer vanochtend

autosport Vader en zoon Van Rompuy succesvol in zeer diverse autosport­com­pe­ti­ties

De racende familie Van Rompuy uit Antwerpen heeft de wind in de zeilen. Terwijl vader Dirk Van Rompuy de leiding in handen heeft in de legendarische Rallye Neige et Glace op de Frans-Zwitserse grens, behaalde zoon Tom Van Rompuy zijn eerste zege in de Asian Le Mans Series, waar de weg naar de 24 Uur van Le Mans voor hem begint.