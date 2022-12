WEERBERICHT. In Antwerpen kans op lichte regen en overwegend bewolkt weer vanochtend

Antwerpen Oppositie trekt hard van leer in gemeente­raad: “College verweet ons dat we in 19de eeuw waren blijven hangen, in welke eeuw zitten we nu na die cyberaan­val?”

De zware cyberaanval op de stad Antwerpen mondde maandag tijdens de laatste gemeenteraad van 2022 uit in een anderhalf uur durend debat. Grootste oppositiepartij Groen wil een externe audit om klaarheid te scheppen over wat er precies is gebeurd. “Want de uitleg die het stadsbestuur eerder op de dag gaf, is nog te vaag.”

20 december