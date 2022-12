WEERBERICHT. In Antwerpen helder weer vanochtend

Antwerpen Vrouw die al 21 jaar voor fiscus werkte, krijgt celstraf nadat ze informatie doorspeel­de aan drugsmili­eu

Een vroegere medewerkerster van de FOD Financiën, Nathalie D.P., is veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan 20 maanden met uitstel. De vrouw had op vraag van haar ex-vriend, Larbi K., adresgegevens en fiscale gegevens opgezocht. De ex-vriend speelde de gegevens via de chatdienst Sky ECC door naar het drugsmilieu.

22 december