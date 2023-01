WEERBERICHT: Heldere ochtend in Antwerpen

Antwerpen Verkeersel­len­de in Merksem slechts voorproef­je? In 2025 gaat héle viaduct tegen de grond: “Een vijf jaar durende superwerf”

De werken aan de kapotte brugvoeg op het viaduct van Merksem zijn zondagochtend definitief achter de rug. De hele week hebben de werkzaamheden doffe verkeersellende veroorzaakt. Een voorafname op de toekomst? Best mogelijk. Want over twee jaar gaat het héle viaduct tegen grond en maakt het plaats voor een stuk nieuwe Ring dat in een sleuf wordt ingegraven en deels wordt overkapt. Een vijf jaar durende ‘superwerf’ waar bestuurders nu al hun hart voor vasthouden.

28 januari