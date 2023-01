WEERBERICHT. Helder weer in Antwerpen vanochtend

Wetteren/Antwerpen Tom duikt in het duistere verleden van Zuster Godfrieda uit Wetteren: “De devote non die na een hersenope­ra­tie seriemoor­de­naar werd”

Als Ronald Janssen in 2010 drie moorden bekent, wordt hij meteen als seriemoordenaar bestempelt. De vergelijking wordt gemaakt met Marc Dutroux, Andras Pandy en… Zuster Godfrida uit Wetteren. “Dat trok mijn aandacht, want vrouwelijke seriemoordenaars zijn zeldzaam”, zegt onderzoeksjournalist Tom De Smet uit Antwerpen. Hij schreef er nu het boek Soeur Mourir over. Over moordzucht, maar ook over lesbische relaties, uitstapjes naar peepshows en fantasierijke spulletjes uit een Nederlandse seksboetiek.

