WEERBERICHT: Bewolkt weer in Antwerpen vanochtend

Antwerpen Brand op oud onderzoeks­schip ‘Fourcault’ bij Droogdok­ken­park

Op een schip in de buurt van het Droogdokkenpark is maandagnamiddag brand uitgebroken. Het vuur begon naar alle waarschijnlijkheid in de machinekamer. De brandweer had moeite om het vuur uit te krijgen, maar slaagde er toch in de brand onder controle te krijgen.

23 januari