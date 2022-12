WEERBERICHT. Bewolkt in Antwerpen vanochtend

ANTWERPEN Danni Heylen keurt paarden­spek­ta­kel dat naar Sportpa­leis komt: “Ik voel met terug een kind van twaalf, pure magie”

De spectaculaire paardenshow Cavalluna komt dit voorjaar naar het Sportpaleis maar Danni ‘Pascalleke’ Heylen - fervent paardenfan en ruiter - mocht in Duitsland al eens gaan piepen. “Ik zie het mezelf echt niet doen, zelfs niet toen ik jonger was, het is pure magie.”

24 december