WEERBERICHT. Bewolking in Antwerpen vanochtend

Thaise restaurant­ke­ten Pitaya, met filiaal in Antwerp Tower, vraagt gerechte­lij­ke reorganisa­tie aan

De coronacrisis en de hoge inflatie hebben de Thaise fastfoodketen Pitaya, met een vestiging in de Antwerp Tower aan de De Keyserlei, in de problemen gebracht. Er wordt een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd. De restaurants blijven voorlopig wel open, en de in totaal 50 banen blijven behouden.