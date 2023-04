WEER. Zwaarbewolkt en regen in Antwerpen vanochtend

Unieke soort leguanen geboren in Zoo Antwerpen: “Niet élk reptiel legt eieren”

Een epifanie van jewelste donderdag in de Zoo van Antwerpen. Blijkbaar legt niet elk reptiel eieren. Er werden zes Guatemala stekelleguanen geboren. Daar kijken de verzorgers al maanden naar uit, want het gaat om een Europese primeur. “De jongen komen levend ter wereld en moeten dus niet meer uitgebroed worden, want dat gebeurde al ín het lichaam van het vrouwtje.”