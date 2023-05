WEER. Vanochtend helder weer in Antwerpen

Tramlijn 4 in Hoboken ingekort door slechte staat van sporen

De Lijn kort vanaf 1 juli tramlijn 4 in Antwerpen in vanwege de slechte staat van de sporen op de Antwerpsesteenweg in het district Hoboken. Pendelbussen nemen het traject tussen de haltes Zwaantjes en Lelieplaats over in afwachting van een volledige heraanleg van de tramsporen.