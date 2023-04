WEER. Kans op bewolking in Antwerpen vanochtend

Zelfs Dries Mertens neemt afscheid van ‘Superjack’ (11): “Jij, die ook als kleine voetballer tegen de grote jongens moest knokken”

Een eerbetoon van bijna 1.000 mensen, waaronder voetballer Dries Mertens. Dat was de uitvaart die de 11-jarige Jack Horions zaterdagochtend kreeg in rouwcentrum Rustpunt in Hoevenen. Maar dat had hij dan ook wel verdiend. Jack was een allemansvriend. Een oude ziel in een jong lijf die iedereen aan het lachen kon brengen, maar je tegelijk soms een spiegel voor hield. Het collectieve verdriet in de zaal was onmetelijk groot. “Onze tegenstanders maken geen schijn van kans meer, want vanaf nu spelen met één man extra!”