WEER. Kans op bewolking in Antwerpen vanochtend

Antwerp Grill verkocht ook hasj en coke: twee drugsben­des gearres­teerd na dertig huiszoekin­gen

De politie heeft vanmorgen in een actie tegen een Albanees drugsnetwerk dertig huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden dertig verdachten gearresteerd. Zij zouden onder meer hasj uit Spanje en cocaïne via de Antwerpse haven hebben ingevoerd. Simultaan met de zoekingen in België viel de Spaanse politie binnen op 7 locaties in het zuiden van Spanje. De politie nam ook drugs, cash geld, wapens, luxehorloges en verschillende wagens in beslag.