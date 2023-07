WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Antwerpen vandaag

NET OPEN. Onze reporter test de eerste ‘Mind Oasis’ van ons land op de Antwerpse Meir: “Boeddhis­ten zijn zo gek nog niet”

Het contrast kan niet groter zijn. Tussen de winkeldrukte op de Meir kan je vanaf morgen opperste kalmte vinden in de allereerste ‘Mind Oasis' van ons land. Cosmeticabedrijf Rituals profileert zich met de nieuwe spa als pionier op de welzijnsmarkt. Onze reporter dompelde zich een uur lang onder in een oase van rust én kreeg een ‘brein- en hydromassage’: “Heel even zweef ik zonder zorgen boven de shoppende massa.”