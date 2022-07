Weer een aanslag op woning van familie Ben Saddik, kickbokser reageert furieus: “Ik ben verdachtmakingen beu”

AntwerpenNa de schietpartij van 1 juni is er dinsdag weer geschoten bij de woning van de Antwerpse kickbokser Jamal Ben Saddik in de Zegepraalstraat. De woning werd beschoten op klaarlichte dag onder het oog van een politiecamera die speciaal is geplaatst na de eerste aanslagen.

Het incident gebeurde dinsdag rond 18.30 uur. Volgens een buurtbewoner klonk er kort een reeks schoten na elkaar. “Het was net een veelklapper bij vuurwerk. Toen ik hoorde dat er weer geschoten was, ben ik even gaan kijken. De hulzen lagen voor de deur van de woning.” De lokale recherche ging ter plaatse voor een sporenonderzoek. De straat van Ben Saddik is afgesloten.

Het is al de vierde aanslag in de Zegepraalstraat en de aanpalende De Winterstraat. In de nacht van maandag op dinsdag was er rond 4.30 uur ook al een schietpartij op een woning in de Frans Beirenslaan. Daarbij werden tien kogels afgevuurd. Mogelijk werd daar ook een vroegere woning van de familie Ben Saddik geviseerd.

Jamal Ben Saddik reageerde met een bericht op zijn Instagram waarin hij elke betrokkenheid bij de aanslagen ontkent. Hij is ook de verdachtmaking over hem en gerechtelijke drugsonderzoeken meer dan beu. Bovendien verduidelijkt hij dat hij al jaren niet meer in Borgerhout woont.

Volledig scherm "Ik woon hier al jaren niet meer", laat Ben Saddik vanuit Amsterdam weten. © rv

Volledig scherm De woning van Jamal Ben Saddik in de Zegepraalstraat is voor de derde keer beschoten, dit keer op klaarlichte dag. © Marc De Roeck

Volledig scherm De woning van Jamal Ben Saddik in de Zegepraalstraat is voor de derde keer beschoten, dit keer op klaarlichte dag. © Marc De Roeck

