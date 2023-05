WEER. Bewolkt in Antwerpen vanochtend

VERKEERSINFO Ongewone drukte op Ring en invalswe­gen naar Antwerpen

Woensdag is traditioneel een rustigere dag voor het verkeer, maar dat is niet merkbaar in Antwerpen vandaag. Na de middag is het namelijk zeer druk op de Ring (R1) en de toegangswegen naar Antwerpen. Enkele ongevallen liggen mee aan de basis van deze verkeerschaos, maar er is ook veel (vracht)verkeer.