Week van de Poëzie komt naar gemeentepark en bibliotheek van Merksem

Merksemnaren zonden dit jaar opnieuw massaal foto’s en gedichten in rond het thema van de Week van de Poëzie: illusie. Een jury koos uiteindelijk 35 foto’s en gedichten om te bundelen in een kleurrijke brochure. Die kan je vanaf woensdag 1 februari gratis ophalen in het districtshuis (Burgemeester Jozef Nolfplein 1) en bibliotheek Park (Van Heybeeckstraat 28A). In het Gemeentepark kan je ook deelnemen aan een poëzieroute. Van zaterdag 28 januari tot en met zondag 19 februari wandel je er langs alle geselecteerde foto’s en gedichten op grote panelen.

Bibliotheek Park schotelt je die week ook gratis poëtisch geïnspireerde activiteiten voor, zoals een voordracht van Mustafa Kör op dinsdag 31 januari. Hij gaat in gesprek met interviewster Melissa Giardina en draagt voor uit eigen werk. Vanaf 31 januari kan je meewerken aan een grote puzzel die in de bib ligt. Iedereen is tijdens de openingsuren welkom om mee stukjes te leggen. Op zaterdag 4 februari is er ten slotte een poëziefeest met workshops en animatie voor de hele familie in de bib.