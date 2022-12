“We zullen wel zien wat het lot ons brengt als ‘Makro-koppel’”: werknemers rouwen op laatste werkdag in Deurne

Antwerpen “Als de wind anders gestaan had, was dit véél erger afgelopen”: brandweer­ka­pi­tein Joris (34) blikt terug op de zware universi­teits­brand in Antwerpen

Waar was u op 6 juli 2022, toen de universiteit in brand stond? Een vraag die Antwerpenaren elkaar over dertig jaar wellicht nog zullen stellen. De beelden van het woest om zich heen grijpende inferno hebben zich dan ook in geen tijd vastgepind in ons collectieve geheugen. Dat er intussen nog over een toekomst voor het getroffen gebouw gesproken kan worden, dankt de UA aan de vele brandweermannen die die dag uitrukten. “Na twee minuten wist ik: dit is zéér ernstig”, blikt kapitein Joris Vermeulen met ons terug.

