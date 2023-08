“We staan hier voor altijd!”: Gustaph besluit erg succesvolle Antwerp Pride 2023 met niet mis te verstane boodschap

ANTWERP PRIDEHet is zover. Antwerp Pride 2023 zit er op. Eurovision-revelatie Gustaph speelt een thuismatch en sluit het festival af op de Zuiderkaaien zondagavond. De organisatie spreekt van een vlekkeloze editie met in totaal 160.000 bezoekers. Gustaph is de headliner van het Closing Festival en wordt zowaar even emotioneel: “Het heeft me 23 jaar tijd gekost om hier te staan, dat bewijst dat blijven volhouden, blijven vechten, beloont.”

De Parade op zaterdag kent met 140.000 deelnemers en bezoekers een absolute recordeditie. Over de volledige vijfdaagse schat de organisatie zo’n 160.000 feestvarkens ontvangen te hebben. Vorig jaar was die schatting nog zo’n 180.000. Het was dan ook de eerste volwaardige editie na de pandemie.

Zestien jaar lang trouw op post

Dat zijn maar cijfers. Veel belangrijker zijn de deelnemers zelf. Zoals Frank, Bram, Louis en Guido, Limburgers die al zestien jaar lang (!) - dat is dus vanaf het eerste uur - Antwerp Pride bezoeken en er zondag ook weer bij zijn op het Closing Festival. “We zijn nog even aan het bekomen van de Parade gisteren, maar zijn helemaal klaar voor Gustaph”, klinkt het in het olijk gezelschap.

“We hebben in al die tijd heel veel zien veranderen”, zegt Louis. “140.000 man met meer dan zeventig delegaties en veertig wagens? Daar hadden we zestien jaar geleden enkel van kunnen dromen. Ook de mentaliteit is veranderd. We zien veel minder choquerende taferelen dan vroeger én we krijgen veel meer steun van mensen buiten de scene. Zo zien we alsmaar meer hetero’s aansluiten om mee te vieren. Dat doet enorm veel plezier.”

Het gezelschap is ook trouwe fan van de Parades in Brussel, Amsterdam en zelfs Gran Canaria. “De beste? In België sowieso Antwerpen, want in Brussel zijn geen praalwagens. Amsterdam is heel speciaal omdat de Parade drijvend is, over de wallen van de stad. Gran Canaria? Daar is het heel erg warm. En dus ook heel erg bloot”, knipoogt Louis. “Niet te veel reclame maken voor het buitenland”, grijpt Frank in. “De Prides in België boven!”

Thuismatch

Intussen is Gustaph met enige vertraging aan zijn set begonnen. Na levende Eurosong-legende Johnny ‘Mr. Eurovision’ Logan is het dit jaar aan een Eurosong-legende in wording om Pride te besluiten. Gustaph heeft twee backing vocalisten meegebracht, een percussionist en een bassist. Zingen doet hij uiteraard zelf, maar óók keyboard spelen, en niet eens zo kwaad.

Maar het is vooral met zijn stembereik dat hij uitpakt. Van laag naar heel erg hoog en weer terug, alsof het niks is. In zebra-motief, gigantische rode ‘QUEER’-letters en de typerende hoed die inmiddels is vastgelijmd aan zijn hoofd, brengt hij een mix van dansbare beats en ballades, al dan niet bijgestaan door gastzanger Rouge Mary.

“Ik ben zo fier om hier te kunnen staan, in de stad waar ik woon”, spreekt Gustaph zijn tienduizend fans toe. “Dit is één van de absolute hoogtepunten van het jaar. 23 jaar geleden ben ik beginnen performen. Intussen sta ik op dit podium, stuurde mijn land me naar Eurosong en ben ik één van de finalisten voor de Zomerhit van Radio 2. Ik heb daar 23 jaar voor moeten vechten. Dat bewijst dat blijven volhouden beloont”, wordt Gustaph op veel enthousiasme onthaald.

Natalia

Intussen spreekt spreekt Geert van Praet - die voor de eerste keer Pride stuurt als voorzitter - vanuit de backstage over een erg succesvolle editie zonder noemenswaardige incidenten. “Tijdens de Parade spring ik even op onze eigen wagen met Natalia om het gevoel te beleven. Maar plots begint de colonne te rijden en dan is het de regel dat je er niet meer terug van mag, dus moest ik twee uur blijven staan”, grinnikt Geert. “Wat ik dan meemaak, geeft me nog steeds kippenvel. Het moment wanneer Natalia begint te zingen, zal ik niet snel vergeten. Ik denk dat er op een bepaald moment tienduizend man staat te springen aan onze eigen wagen alleen. Fantastisch.”

Geert heeft de smaak te pakken als voorzitter en wil ermee verder zetten, zeker na deze geslaagde editie. “Hier en daar een paar schoonheidsfoutjes”, bekent hij. “Zoals het lang aanschuiven voor drank. Ik zou zeggen aan iedereen die daarover zaagt, kom volgend jaar helpen als vrijwilliger, en dan is dat probleem zo opgelost”, knipoogt Geert.

Nog in de backstage duikt een ouwe getrouwe op, gewezen Pride-voorzitter Bart Abeel heeft voor de eerste keer in zestien jaar een Pride meegemaakt zonder stress en zorgen. “Mijn nachtleven is ook drastisch aangepast”, glimlacht hij vanachter een zonnebril, ongetwijfeld om kleine oogjes te verbergen.

Because Of You

Intussen is het moment aangekomen waar iedereen op zit te wachten. Voor een laatste bisnummer met Rouge Mary brengt Gustaph eindelijk zijn Eurosong-hit ‘Because Of You’ en staat Antwerp Pride voor een laatste keer in brand. “We zijn hier, om vrij te zijn, om nooit meer stil te zijn, om nooit meer te zwijgen, we zijn hier voor altijd!.”

En daarmee zit Antwerp Pride 2023 er officieel op. Tot volgend jaar.

