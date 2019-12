Waterbus botst door guur weer op aanlegsteiger: veertien gewonden

Terug naar de Brederode­straat, waar dit jaar twee moorden gepleegd werden: “Geloof mij of niet, het is hier veilig en rustig”

8 december In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in de regio Antwerpen. Eén straat haalde dit jaar het nieuws omdat er twee keer een moord werd gepleegd: de Brederodestraat. De beelden van de gruwelijke schietpartij in maart schokten heel Vlaanderen. De moord op een kleermaker in oktober met 40 messteken was al even gruwelijk. Wat is er aan de hand in de Brederodestraat?